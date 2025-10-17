Hamburg (ots) -Unsicherheit vor der MPU? Wer den Führerschein verloren hat, steht oft vor einer emotionalen und organisatorischen Herausforderung. Verkehrspsychologe Amil Nabhani zeigt dabei mit seinem MPU-Begleitungssystem, warum echte Veränderung mehr zählt als auswendig gelernte Antworten - und wie man mit Struktur, Ehrlichkeit und Unterstützung den Neustart schafft. Alles darüber in diesem Artikel.Viele kennen es: Der Führerschein ist weg - sei es durch Alkohol, Drogen oder zu viele Punkte. Angst und Scham mischen sich plötzlich mit der Unsicherheit, wie es weitergeht. Kein Wunder, denn viele unterschätzen, wie viel Selbstreflexion nötig ist, um glaubhaft zu zeigen, dass sich das eigene Verhalten verändert hat. Hinzu kommt die Frage, ob beispielsweise Abstinenznachweise nötig sind - besonders nach der Cannabis-Legalisierung. "Viele wissen gar nicht, welche Anforderungen wirklich gelten. Doch der Weg zur erfolgreichen Medizinisch-Psychologischen Untersuchung ist kein Ratespiel. Entscheidend ist nicht das bloße Lernen von Antworten, sondern eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten", betont Amil Nabhani, Verkehrspsychologe und Experte für nachhaltige MPU-Vorbereitung."Zusätzlich ist es natürlich unerlässlich, über die geltenden Vorschriften und Anforderungen Bescheid zu wissen. Genau dabei biete ich die nötige Unterstützung", fügt er hinzu. "Egal, wie oft jemand zuvor gescheitert ist - mit echtem Verständnis und einer individuellen Strategie ist der Erfolg immer möglich." Amil Nabhanis mehrjährige Erfahrung, Empathie und strukturierte Vorgehensweise bilden dabei das Fundament seiner Arbeit. Als Verkehrspsychologe mit Herz und Fachwissen begleitet er seine Klienten, meist zwischen 20 und 50 Jahre alt, demnach nicht nur zur bestandenen MPU, sondern zu echter Veränderung. So berichten bereits mehr als 100 Kunden nicht nur davon, dass sie ihren Führerschein schnell und zuverlässig zurückerhalten haben, sondern ihn auch im Nachgang nicht wieder abgeben mussten.Lückenlose Vorbereitung und individuelle Betreuung: Wie Amil Nabhani jeden zum Erfolg bei der MPU führtUm all das zu erreichen, analysiert Amil Nabhani gemeinsam mit seinen Klienten zunächst deren individuelle Vorgeschichte. Ob Alkohol, Drogen oder impulsives Verhalten - jede Ursache verlangt eine eigene Aufarbeitung. "Nur wer ehrlich zu sich selbst ist, kann dauerhaft etwas ändern", erklärt Amil Nabhani hierzu. Schon zu Beginn legt der Verkehrspsychologe daher großen Wert auf Struktur, Klarheit und Transparenz. Wer bereits Dokumente hat, kann sie ebenfalls bereits in das erste Gespräch einbringen, muss dies aber nicht. Anschließend erklärt der MPU-Experte die Möglichkeiten der Abstinenzverkürzung: Welche Faktoren sie beeinflussen, wie sich Fehler vermeiden lassen und warum dies langfristig Geld und Nerven spart.Danach räumt er mit den größten Mythen rund um die MPU auf - so wissen Teilnehmer genau, was sie erwartet und können dem psychologischen Gutachter gelassen begegnen. Im nächsten Schritt stellt er schließlich sein bewährtes System der MPU-Begleitung vor, das auf den offiziellen Beurteilungskriterien der Fahreignungsbegutachtung basiert. Damit erhalten Klienten das nötige Wissen und die Sicherheit, um die MPU erfolgreich beim nächsten Anlauf zu bestehen. Ergänzende Simulationen des MPU-Gesprächs geben im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit Sicherheit und zeigen, wo noch Handlungsbedarf besteht. Amil Nabhani nimmt dabei selbst die Rolle des Gutachters ein und wiederholt die Simulationen so lange, bis seine Teilnehmer eine realistische Chance auf Bestehen haben."Was meine Klienten dabei besonders an mir schätzen, ist, dass ich sie nie allein lasse", verrät Amil Nabhani. So endet sein Engagement nicht mit dem Beratungsgespräch. Vielmehr begleitet er seine Klienten durch den gesamten Prozess und setzt sich bei Bedarf sogar mit Gutachtern auseinander, wenn eine Bewertung unfaire Aspekte aufweist. In mehreren Fällen erreichte er so Nachbegutachtungen: Zwei Klienten erhielten kostenlose Wiederholungen, die sie schließlich bestanden, und ein Gutachter entschuldigte sich öffentlich. Diese intensive Betreuung schafft Vertrauen und Motivation. Amil Nabhani reagiert zudem meist innerhalb weniger Stunden auf Anfragen - selbst in seiner Freizeit.Vorsicht vor falschen Versprechen: Wodurch sich Amil Nabhani von unseriösen Anbietern unterscheidetAbseits solch strukturierter Konzepte tummeln sich in der Branche der MPU-Beratung allerdings auch viele unseriöse Anbieter. "Wenn jemand mit einer 100-Prozent-Bestehensgarantie wirbt, sollte man in jedem Fall skeptisch werden", warnt Amil Nabhani. Die nötige Vorbereitung sollte laut der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) nur von Fachleuten mit abgeschlossenem Psychologiestudium und verkehrspsychologischer Zusatzqualifikation erfolgen. Eine fundierte psychologische Vorbereitung erfordert schließlich Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Zeit - nicht leere Versprechungen. Dennoch haben viele selbsternannte Berater keinerlei psychologische Ausbildung, der Beruf des MPU-Beraters ist ungeschützt.Umso wichtiger ist es, eigenverantwortlich Hintergründe und etwaige fachliche Grundlagen entsprechender Anbieter unter die Lupe zu nehmen. Amil Nabhani kann in dieser Hinsicht alles Notwendige vorweisen: Nach seinem Psychologiestudium in Maastricht, das er 2020 mit dem Master abschloss, absolvierte er 2021 seine Weiterbildung zum Verkehrspsychologen. Zunächst half er Menschen unentgeltlich bei der MPU, bevor er seine Beratung professionalisierte. Seine Motivation: "Ich wollte Klarheit in einen Bereich bringen, der von Mythen, Angst und Abzocke gepflastert ist." Diese Haltung prägt bis heute seine Arbeit - seriös, transparent und menschlich.Fazit: Neuanfang mit PerspektiveNach einer erfolgreichen MPU beginnt für viele Menschen ein neues Kapitel: Sie gewinnen nicht nur ihren Führerschein, sondern auch Selbstvertrauen und Lebensqualität zurück. "Eine echte Veränderung zeigt sich nicht nur im Bericht, sondern im Verhalten", fasst Amil Nabhani zusammen. So bestand beispielsweise einer seiner Klienten, der vorher viermal durchgefallen war, erst nach der Zusammenarbeit endlich - und fand den Weg zurück zu seiner Familie. Heute hat er wieder eine stabile Beziehung zu seinen Kindern und seiner Partnerin."Letztendlich sind es Erfolge wie diese, die mich in meiner täglichen Arbeit antreiben", resümiert Amil Nabhani. Mit diesem Ansporn will er künftig noch mehr Menschen helfen, ihre Freiheit und Mobilität zurückzuerlangen. Langfristig plant er daher den Aufbau eines eigenen Teams, um noch mehr Klienten individuell begleiten zu können. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, kann die MPU Begleitung dabei stets als Chance begreifen. Das Angebot von Amil Nabhani ist damit mehr als Vorbereitung - es ist der Start in ein reflektiertes, selbstbestimmtes Leben.