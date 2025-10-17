Berlin (ots) -- Alpro startet vom 17. bis 19. Oktober in Berlin einen Alpro Pop-up Kiosk, um allen einen Start in den Tag nach Alpro-Art zu ermöglichen und die Produktreihe mit 5 wichtigen Nährstoffen anzubieten.- Zusätzlich zur spannenden Zusammenarbeit von Zara Larsson und Alpro bietet das Pop-up-Erlebnis eine leckere Möglichkeit, die Produktreihe "Alpro: 5 Wichtige Nährstoffe" zu entdecken, für die Zara Larsson in ihren sozialen Netzwerken geworben hat - vielleicht kommt sie sogar persönlich vorbei!- Der Start des Kiosks fällt mit einer neuen Studie von Alpro zusammen, aus der hervorgeht, dass knapp ein Viertel der Deutschen nicht davon überzeugt ist, dass die eigene Ernährung genügend essentielle Nährstoffe enthält.Alpro erweckt seine Produktreihe mit 5 wichtigen Nährstoffen mit der Einführung des Alpro Pop-up Kiosk zum Leben. Der Alpro Kiosk befindet sich im Raw, dem legendären Zentrum Ostberlins, und ist ein geschmacksintensiver Spielplatz, auf dem pflanzliche Köstlichkeiten auf gute Laune treffen - perfekt für alle, die ihre Morgenroutine aufpeppen möchten.Aufbauend auf der Begeisterung durch die Partnerschaft von Zara Larsson mit Alpro ist der Pop-up-Alpro-Kiosk der ultimative Ort, um die pflanzliche Produktreihe zu entdecken, die Zara so schätzt. Fans, die den Kiosk besuchen, können eine Auswahl an Geschmacksrichtungen aus der Alpro "5 wichtige Nährstoffe"-Reihe probieren, die eine Mischung aus zusätzlichen Nährstoffen wie Kalzium, Protein, Jod, Vitamin B12, D2, E, B9, B6 und B2 enthält. Diese trägt dazu bei, Ihren Morgen zu bereichern und den Tag mit wichtigen Nährstoffen zu beginnen. Mit dieser Anpassung orientiert sich Alpro an den Empfehlungen von Fachgesellschaften wie der DGE, welche Calcium, Vitamin B2, Vitamin B12, Jod und Vitamin D als wichtig einstufen - speziell für Menschen, die sich vorrangig vegan oder vegetarisch ernähren.Der Alpro Kiosk wurde nach einer von Alpro in Auftrag gegebenen Studie eingerichtet, die ergab, dass knapp ein Viertel der Deutschen nicht davon überzeugt ist, dass ihre Ernährung genügend wichtige Nährstoffe enthält. Darüber hinaus hat mehr als die Hälfte der Deutschen ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Frühstücksgewohnheiten - wobei die 16- bis 24-Jährigen die Generation sind, die dies am stärksten empfindet.Christine Borghardt, Category Director Plant-Based DACH Danone, erklärt: "Wir freuen uns sehr, die Alpro "5 wichtige Nährstoffe"-Produktreihe in unserem Kiosk zum Leben zu erwecken und zu zeigen, wie einfach es sein kann, wichtige Nährstoffe in die morgendliche Ernährung zu integrieren. Wir wissen, dass Verbraucher*innen, insbesondere junge Menschen, stark darauf achten, wie sie in den Tag starten. Mit dem Alpro-Kiosk möchten wir deshalb einen idealen Ort bieten, um sich gleich morgens mit 5 wichtigen Nährstoffen zu stärken und mehr über die Bedeutung von Nährstoffen zu lernen."Der Alpro-Kiosk wird vom 17. bis 19. Oktober im RAW zu finden sein - einem urbanen Veranstaltungsort, der für seine lebendige Mischung aus Kunst, Musik und Essen bekannt ist.Weitere Informationen zu den Produkten von Alpro finden Sie hier: www.alpro.com/de/5-wichtige-nahrstoffe. Oder erfahren Sie mehr über den Alpro Kiosk unter www.instagram.com/alpro/Adresse Alpro Pop-up Kiosk: Revaler Str. 99, 10245 Berlin, GermanyTimings:- 12:00 - 18:00 Uhr am Freitag, 17. Oktober 2025- 12:00 - 18:00 Uhr Samstag, 18. Oktober 2025- 8:00 - 15.00 Uhr am Sonntag, 19. Oktober 2025Datum: 17.-19. Oktober 2025Über AlproAlpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Bereits seit 1980 verfolgt Alpro das Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp®-zertifiziert.* Die Produkte von Alpro für den täglichen Verzehr enthalten eine spezielle Mischung aus fünf wichtigen Nährstoffen. Gerne finden Sie auf der Alpro Website ausführliche Informationen zur Zusammensetzung aller Produkte. Der Alpro Mandeldrink ohne Zucker enthält beispielsweise:- Calcium für gesunde Knochen - Trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei- Vitamin B12 für Ihre Energie - Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei- Vitamin D für das Immunsystem - Trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei- Vitamin E als Antioxidans - Trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei- Jod für das Nervensystem - Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems beiWeitere wichtige Nährstoffe in anderen Alpro Produkten sind zum Beispiel:- Protein für gesunde Muskeln - Trägt zur Erhaltung der Muskelmasse bei- Vitamin B9 für Energie - Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei- Vitamin B6 hilft dabei, Nahrung in Energie umzuwandeln - Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei- Vitamin B2 als Antioxidans - Trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiEine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden für eine gute Gesundheit empfohlen.