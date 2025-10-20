© Foto: Susan Walsh/AP/dpa - dpa-BildfunkDie Menschen sollten laut dem Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos über Künstliche Intelligenz aufgeregter und weniger entmutigt sein."Ich sehe nicht, wie irgendjemand, der am Leben ist, entmutigt sein kann", sagte der 61-jährige Bezos während eines Panels auf der Italian Tech Week 2025 Anfang Oktober. "KI wird in jedem Unternehmen die Qualität erhöhen und ihre Produktivität steigern. Jedes Fertigungsunternehmen, jedes Hotel, jedes Konsumgüterunternehmen. Das ist schwer zu begreifen, aber es ist real." Bezos sagte, er habe keine zeitliche Prognose, da verschiedene Branchen KI wahrscheinlich in unterschiedlichem Tempo einführen werden. Derzeit befinde sich KI in einer "industriellen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE