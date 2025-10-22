EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Pliezhausen, 22. Oktober 2025 - Mit der GOWBOX präsentiert DATAGROUP ein leistungsstarkes Full-Service-IT-Angebot speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Entwickelt von der auf KMU spezialisierten Einheit DATAGROUP GO, vereint die GOWBOX fünf zentrale Bausteine, die mittelständische Betriebe bei der digitalen Transformation ganzheitlich unterstützen. Die GOWBOX richtet sich an KMU, die auf transparente Kostenstrukturen, schnelle Umsetzung und zukunftssichere Technologien setzen. Sie bietet passgenaue IT-Services aus einer Hand, kurze Implementierungszeiten und einen zentralen Ansprechpartner für alle IT-Themen. Damit schafft DATAGROUP ein strukturiertes Angebot, das die typischen Anforderungen des KMU-Segments gezielt adressiert. Die GOWBOX umfasst fünf zentrale Bausteine, die den digitalen Erfolg mittelständischer Unternehmen sichern: SAP Business One : Ein leistungsfähiges ERP-System zur effizienten Steuerung aller Geschäftsprozesse

: Ein leistungsfähiges ERP-System zur effizienten Steuerung aller Geschäftsprozesse Digitale Geschäftsprozesse : Moderne Tools für Dokumenten- und Vertragsmanagement, rechtskonforme Archivierung und Zeiterfassung

: Moderne Tools für Dokumenten- und Vertragsmanagement, rechtskonforme Archivierung und Zeiterfassung IT-Infrastruktur : Robuste Strukturen für einen stabilen und sicheren IT-Betrieb

: Robuste Strukturen für einen stabilen und sicheren IT-Betrieb IT-Security : Umfassender und effizienter Schutz für alle Daten und Systeme

: Umfassender und effizienter Schutz für alle Daten und Systeme Cloud: Skalierbare, sichere und standardisierte Technologie für den flexiblen IT-Betrieb Spezialisierte Einheit innerhalb der DATAGROUP Entwickelt wurde die GOWBOX von der DATAGROUP GO, einer KMU-spezialisierten Einheit mit Hauptsitz in Ibbenbüren, sowie an fünf weiteren KMU-spezialisierten, deutschlandweiten Standorten. "Wir kennen die besonderen Herausforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen aus der täglichen Praxis. Mit der GOWBOX bündeln wir über 25 Jahre Erfahrung in ein Angebot, das IT-Komplexität reduziert und Digitalisierung einfach macht", erklärt Jana Kuck, Geschäftsführerin der Einheit DATAGROUP GO. Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP, ergänzt: "Die GOWBOX ist ein wichtiger strategischer Schritt für DATAGROUP. Wir wollen kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu derselben IT-Exzellenz ermöglichen, von der große Organisationen mit unseren CORBOX-Services bereits seit vielen Jahren profitieren. Damit folgen wir bewährten Erfolgsprinzipien, erweitern unser Serviceportfolio und stärken unsere Position als ganzheitlicher IT-Partner im deutschen Markt." Hervorgegangen ist die DATAGROUP GO GmbH aus der Zusammenführung etablierter IT-Häuser: der Hövermann IT-Gruppe GmbH aus Ibbenbüren (gegründet 1999) und der CONPLUS Mittelstandslösungen GmbH aus Mönchengladbach und Ahrensburg (gegründet 2007). Beide Unternehmen wurden 2022 bzw. 2023 Teil von DATAGROUP. 2025 entstand daraus die Einheit DATAGROUP GO, die seither die Expertise beider Häuser unter einem Dach vereint. Zum KMU-Segment von DATAGROUP gehören zudem die spezialisierte Einheiten DATAGROUP Rottweil (ehemals IT Total), systemzwo und Tarador. Gemeinsam bilden sie ein starkes Netzwerk innerhalb der Unternehmensgruppe, das passgenaue IT-Services und langjährige Erfahrung für kleine und mittlere Unternehmen bündelt. Weitere Informationen zur GOWBOX finden Sie unter: www.gowbox.de

