Die italienische Großbank Unicredit hat den Gewinn im dritten Quartal um fünf Prozent auf 2,6 Milliiarden Euro gesteigert. Konzernchef Andrea Orcel sieht sich damit auf Kurs zum Jahresgewinnziel von 10,5 Milliarden Euro, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Kapitalkonsolidierung der Commerzbank soll den Nettogewinn in den Jahren 2026 und 2027 steigern. "Unicredit hat erneut Rekordergebnisse erzielt: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent, die Kosten sanken um 0,1 Prozent,
