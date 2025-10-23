Bundeskanzler Merz lud diesen Monat zum Auto-Gipfel und brachte dort das griffige Zitat, dass "das E-Auto auf der Hauptstraße fährt". Und wo fährt der E-Lkw? Wir haben jemanden gefragt, der beim Gipfel dabei war: Alexander Vlaskamp, CEO MAN Truck & Bus, über gemeinsame Branchen-Interessen, neue Konkurrenz aus China und Denkfehler der Politik. Alexander Vlaskamp war dieser Tage im Kanzleramt. Zusammen mit Karin Rådström, Vorstandschefin von Daimler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
