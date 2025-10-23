Zug - Blockstream Capital Partners (BCP), eine Investmentgruppe gegründet von Bitcoin Pionieren rund um Dr. Adam Back gab die geplante Übernahme der Berglinde AG bekannt. Das in Zug ansässige Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen ist auf Bitcoin-besicherte Kredite und massgeschneiderte Lösungen für institutionelle Kunden spezialisiert. Die Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von BCP und folgt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
