Das Königreich Saudi-Arabien wird Ausrichter der 26.Sitzung der Generalversammlung von UN Toursim vom 7. bis 11. November. Die wegweisende Sitzung wird sich auf das Thema "AI-Powered Tourism: Redefining the Future" (KI-gesteuerter Tourismus: Neugestaltung der Zukunft) konzentrieren und darüber hinaus einer fünf Jahrzehnte langen Zusammenarbeit im Tourismus unter der UN-Sonderorganisation gedenken.

Vertreten durch sein Tourismusministerium, wird Saudi-Arabien mehr als 160 Mitgliedstaaten, internationale Organisationen und globale Branchenakteure willkommen heißen, um in einen Dialog zu treten mit dem Ziel, eine bessere Zukunft für die Branche zu sichern und die nächsten 50 Jahre des internationalen Tourismus zu gestalten.

Saudi-Arabiens Tourismusminister, Seine Hoheit Al Khateeb, lud die Welt nach Riad ein, an einem bedeutsamen Meilenstein für globale Tourismusdiplomatie teilzunehmen: "Wir freuen uns darauf, die weltweit führende Tourismusorganisation im Rahmen einer Sitzung zu beherbergen, die globales Handeln in diesem zunehmend wichtigen Sektor und darüber hinaus neu definieren wird."

Darüber, das erste GCC-Land (Gulf Cooperation Council) zu sein, das eine Generalversammlung der Vereinten Nationen ausrichtet, erklärte Minister Al Khateeb: "Dies erhöht die Bedeutung dieser Sitzung und unterstreicht das globale Vertrauensvotum, das Saudi-Arabien als Einberufer entgegen gebracht wird und schafft eine vertrauenswürdige Plattform für internationalen Dialog über den Tourismus. Unsere Mission als Gastgeber ist es, die Welt zusammenzubringen, Ansichten zu vereinen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern, die von der wachsenden Tourismusbranche profitiert, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzubringen."

"Das Königreich glaubt fest an die transformative Kraft des Tourismus und sein Potenzial, eine umfassende, nachhaltige Entwicklung über verschiedene Volkswirtschaften und Gemeinschaften hinweg zu ermöglichen. Dieser Einfluss wird durch unsere eigene Reise bei der Erschließung des vollständigen Tourismuspotenzials und der Transformation des Sektors in einen wichtigen Treiber des Wirtschaftswachstums und der Diversifizierung und in einen Wegbereiter von Saudi Vision 2030 deutlich", ergänzte Seine Hoheit Al Khateeb.

Zusätzlich zu vier Plenartagungen der Generalversammlung wird die 26.Sitzung mehrere Tagungen von Fachausschüssen, eine thematische Sitzung, um die Zukunft des Tourismus in einem KI-gestützten Zeitalter zu gestalten, und die Wahl des nächsten Generalsekretärs von UN Tourism umfassen. Darüber hinaus steht die 124.und 125.Sitzung des Exekutivrats, dem höchsten Exekutivorgan der Organisation, auf der Tagesordnung.

Der kommende November wird ein entscheidender Monat für die Gestaltung der nächsten 50 Jahre des internationalen Tourismus sein, da Saudi-Arabien unmittelbar nach der Generalversammlung von UN Tourism den ersten TOURISE Summit startet, der vom 11. bis 13. November stattfinden wird. TOURISE ist eine neue globale Plattform, die Führungskräfte im öffentlichen und privaten Sektor in Bereichen wie Tourismus, Technologie, Investitionen, Nachhaltigkeit und Kultur zusammenbringen wird. Gemeinsam werden die Führungskräfte darauf abzielen, globale Herausforderungen zu bewältigen, die Chancen im Reise- und Tourismussektor zu erschließen und die Agenda für einen Sektor festzulegen, der nachhaltig, gerecht und zukunftsorientiert ist.

Durch die Beherbergung des obersten Organs von UN Tourism und den Start von TOURISE behauptet das Königreich Saudi-Arabien seine wachsende Position als eine globale Drehscheibe für den sektorübergreifenden Dialog, als Führer in der multilateralen Zusammenarbeit und als ein aufstrebendes globales Tourismus-Kraftpaket.

