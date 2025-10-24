DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lieferstopp von Nexperia-Chips:

"Die Unternehmen sollten schleunigst umdenken. Denn der Lieferstopp von Nexperia-Chips aus den chinesischen Fabriken dürfte nur der Vorbote für weitaus Schlimmeres sein. US-Präsident Donald Trump greift in nie gekanntem Maß in die Wirtschaft ein. Jederzeit könnte Trump Deutschland vom Chip-Nachschub abschneiden oder die Preise für die Bauteile in ungekannte Höhen treiben. Das wäre eine Katastrophe, schließlich dominieren amerikanische Firmen nach wie vor die globale Chipentwicklung. Dass die chinesische Regierung Exportbeschränkungen für politische Zwecke einsetzt, zeigt sich derzeit bei Nexperia, aber auch bei den seltenen Erden. Je mehr der Zollstreit mit den USA eskaliert, desto mehr wird der Westen unter derartigen Strafmaßnahmen leiden."/yyzz/DP/nas