Von Helmuth Fuchs Herr Kohler, Sie haben im Mai 2023 die Führung von Contovista übernommen. Welche wichtigsten Änderungen oder Neuerungen haben Sie seither vorgenommen, und was waren die konkreten Ergebnisse davon? René Kohler: Seit meinem Start im Mai 2023 haben wir Contovista strategisch und operativ neu ausgerichtet, mit klarer Fokussierung auf datengetriebenes Banking mit messbarem Kundennutzen. Wir haben unser Portfolio deutlich erweitert: Neben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.