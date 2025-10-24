The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.10.2025
ISIN Name
CH0398633526 SGS 18-25
XS0179060974 AXA S.A 03/UND. FLR MTN
XS1312891549 RUMAENIEN 15/25 MTN REGS
XS1311099540 NAMIBIA, REPUBLIC 15/25
USG9363BAD22 VIKING CRUISES 17/27 REGS
XS2237991240 EXPERIAN FI. 20/25 MTN
XS2249882064 EIB 20/25 MTN
CH0505011889 BC.C.IN(BCI) 19/25 MTN
US742718FL83 PROCTER+GAMB 20/25
DE000DFK0MB9 DZ BANK IS.A1654
XS2239632776 WENS FOODST. 20/25
XS2249462016 SIN.OFF.CA.C 20/25 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.10.2025
ISIN Name
CH0398633526 SGS 18-25
XS0179060974 AXA S.A 03/UND. FLR MTN
XS1312891549 RUMAENIEN 15/25 MTN REGS
XS1311099540 NAMIBIA, REPUBLIC 15/25
USG9363BAD22 VIKING CRUISES 17/27 REGS
XS2237991240 EXPERIAN FI. 20/25 MTN
XS2249882064 EIB 20/25 MTN
CH0505011889 BC.C.IN(BCI) 19/25 MTN
US742718FL83 PROCTER+GAMB 20/25
DE000DFK0MB9 DZ BANK IS.A1654
XS2239632776 WENS FOODST. 20/25
XS2249462016 SIN.OFF.CA.C 20/25 MTN
© 2025 Xetra Newsboard