Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 24
[24.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2941599081
23,717,873.00
EUR
0
242,251,984.02
10.2139
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2941599248
1,567,575.00
USD
0
16,196,335.87
10.3321
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2941599834
838,122.00
GBP
0
8,493,928.50
10.1345
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2994520851
12,045,763.00
USD
0
124,198,698.35
10.3106
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2994520935
879,975.00
USD
0
8,874,880.38
10.0854
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2994521073
25,000.00
USD
0
254,726.36
10.1891
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
250,609.90
10.0244
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2941599164
31,844.00
EUR
0
318,964.13
10.0165
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
23.10.25
LU2941599594
10,000.00
CHF
0
99,960.78
9.9961