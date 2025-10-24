Anzeige
WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX
Xetra
23.10.25 | 17:39
33,420 Euro
-2,31 % -0,790
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
TecDAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
Dow Jones News
24.10.2025 08:33 Uhr
162 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Smart Chip Switzerland AG lanciert "Smart Chip" in Deutschland und der Schweiz - Enge technologische Kooperation mit Infineon

Smart Chip Switzerland AG / Schlagwort(e): Produkteinführung 
Smart Chip Switzerland AG lanciert "Smart Chip" in Deutschland und der Schweiz - Enge technologische Kooperation mit 
Infineon 
2025-10-24 / 08:00 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zürich, 24. Oktober 2025 - Die Smart Chip Switzerland AG hat den Launch ihrer Produkte an über 100 Standorten in der 
Schweiz und in Deutschland begonnen. Smart Chip Switzerland AG ist auf die Herstellung und den Vertrieb des 
multifunktionalen «Smart Chips» spezialisiert; einem Chip, der auf den Fingernagel applizierbar ist. Wichtigster 
technologischer Partner von Smart Chip ist die Infineon Technologies AG. 
 
Smart Chip Switzerland ist Erfinder des ersten auf dem Fingernagel applizierbaren Chip, welcher kontaktlose Bezahlungen 
sowie die Übertragung der eigenen Visitenkarte und Social-Media Kontaktdaten ermöglicht. Darüber hinaus werden künftig 
auch der Zugang zu Büro-Sicherheitseingängen, Hauszugängen oder dem eigenen Auto sowie weitere Anwendungen bequem über 
den Fingernagel möglich sein. 
 
Wichtigster Partner von Smart Chip Switzerland AG ist Infineon, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen 
und IoT (Internet of things). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neubiberg, nahe München, hat umfangreiche Forschungs-und 
Entwicklungsarbeiten betrieben, um eine Chiplösung bereitzustellen, die sich ideal für die Platzierung auf kleinen 
Antennen eignet, dass alles bequem auf einem Fingernagel Platz findet. Weitere Komponenten, wie beispielsweise die 
Spezialanfertigung der Antenne des Smart Chips, stammen von LUX-IDent und ihrer Mutterfirma HID Global, einem weltweit 
führenden Anbieter von vertrauenswürdigen Identitätslösungen.  
 
Claude Niedermann, Gründer und Präsident des Verwaltungsrates von Smart Chip, sagte: "Es war ein langer Weg, den Smart 
Chip und dessen Applikation so perfekt zu entwickeln und zu patentieren, dass er für den weltweiten Markteintritt 
bereit ist. Ich bin in allererster Linie Infineon, aber auch allen anderen Partnern wie bspw. LUX-IDent, sehr dankbar 
für die unermüdliche Innovation, die dazu nötig war." 
 
Tolgahan Yildiz, Head of Trusted Mobile Connectivity and Transactions Product Line bei Infineon sagt: "Smart Chip ist 
ein Innovationstreiber der Sicherheit und Convenience im Zahlungsverkehr und darüber hinaus verbindet. Daher passt er 
bestens zu Infineon als weltweit führender Anbieter von Sicherheitslösungen. Unsere kontaktlosen und höchstqualitativen 
Zahlungslösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Anwendung und dem System 
von Zahlungskarten." 
 
Der Smart Chip ist ein multifunktionales Inlay, der dauerhaft auf dem Fingernagel befestigt wird. Er besteht aus dem 
eigentlichen Chip, einer Spule und winzigen Kondensatoren, die für die erforderliche Reichweite sorgen. 
 
Das Inlay kann nach dem Applizieren auf den Fingernagel entweder sichtbar bleiben oder mit gängigen 
Nagelbearbeitungssystemen (wie z.B. Gellack) überdeckt werden. Der Smart Chip wird nach 6 bis 9 Wochen jeweils wieder 
erneuert. 
 
Über die eigens dafür entwickelte App kann der Kunde seine Daten bequem eingeben, verschlüsselt auf dem Smart Chip 
speichern und so immer bei sich tragen. Sie sind zu jedem Zeitpunkt im wahrsten Sinne des Wortes sofort "zur Hand", 
ganz ohne weitere Devices. Das funktioniert sogar beim Baden im Meer oder während dem Sport. 
 
Smart Chip Launch in Deutschland und der Schweiz - weitere Länder folgen 
 
Smart Chip Switzerland AG hat den Chip nach einer mehrmonatigen Testphase nun in Deutschland und der Schweiz lanciert. 
Er ist derzeit kontinuierlich an bereits über hundert Points of Sale in Deutschland und der Schweiz erhältlich und wird 
innert weniger Minuten auf den Fingernagel aufgetragen. Alle diese Standorte können auf der Website von Smart Chip 
www.smart-chip.com gefunden werden. Aktuell sind es vorwiegend Nagelstudios, welche diesen Service anbieten. Künftig 
wird es aber auch in vielen weiteren Geschäften möglich sein, einen solchen Chip auftragen zu lassen. 
 
So ist unter anderem noch im November 2025 eine temporäre Pop-Up-Präsenz in einem Swisscom Shop in Zürich-Oerlikon 
geplant, welche den Kunden des grössten Schweizer Telekomanbieters die Smart Chip Experience und -Service näherbringen 
soll. 
 
Neben Deutschland und der Schweiz sind bereits ein Dutzend weiterer Länder über entsprechende Franchisenehmer in der 
Vorbereitung des Starts in ihren Märkten. Das Ziel von Smart Chip ist es, in den nächsten Jahren der weltweit führende 
Anbieter von auf dem Fingernagel applizierbaren Chips zu sein. 
 
TV-Sendung GALILEO berichtet 
 
Auf die Innovation von Smart Chip ist auch der Deutsche Fernsehsender Pro7 mit seiner Erfolgssendung GALILEO aufmerksam 
geworden. TV-Redaktor Metehan Bastan hat mit seiner Filmequipe einen Erfahrungsbericht über Smart Chip verfasst und in 
der Schweiz sowie bei Infineon Technologies in München gefilmt. Die Ausstrahlung des Beitrags findet voraussichtlich am 
Montag, 27.10.2025, um 19:05 Uhr statt.   

Media: 
 
www.smart-chip.com 

Siro Barino 
 
Global Head of Corporate Communications 
 
E-Mail: media@smart-chip.com 

Smart Chip Switzerland AG 
 
Wassergrabe 3 
 
6210 Sursee, Switzerland 

Disclaimer Smart Chip Switzerland AG: 
 
This press release was produced by and the opinions expressed are those of Smart Chip Switzerland AG as of the date of 
writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past 
performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these 
statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other 
factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result 
of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at 
from sources believed to be reliable but Smart Chip Switzerland AG does not make any representation as to their 
accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ende der Medienmitteilungen 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2217202 2025-10-24 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
