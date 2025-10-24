Baierbrunn (ots) -Wer abschwellende Nasensprays über einen längeren Zeitraum nutzt, kann abhängig werden: Weil die Nase ständig verstopft ist, greift man immer wieder zur Flasche. Nasensprays mit Wirkstoffen wie Oxymetazolin sollte man deshalb höchstens drei Mal täglich und nicht länger als eine Woche verwenden, unterstreicht Apotheker Justus Schollmeier im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" und verrät, wie Betroffene von den Nasensprays wieder wegkommen.Schleimhäute mit Nasensalben pflegenSo gelingt der Ausstieg: "Behandeln Sie zunächst nur ein Nasenloch, später können Sie auf Kinder-Nasensprays und dann auf Baby-Nasentropfen mit geringerer Wirkstoffmenge umsteigen", sagt Schollmeier. Zusätzlich sollte man Meer- oder Steinsalzsprays verwenden und die Schleimhäute mit Nasensalben pflegen. Auch Nasenduschen und Inhalierstifte mit ätherischen Ölen können bewirken, dass man wieder frei atmen kann, so der Apotheker.Ebenso helfen Präparate zum Einnehmen mit pflanzlichen Bestandteilen wie Enzianwurzel, Schlüsselblumenblüten, Eukalyptus und anderen ätherischen Ölen, die abschwellend wirken. "Wer gar nichts verändert, riskiert, dass die Schleimhäute austrocknen", warnt Justus Schollmeier. "Das kann zu häufigeren Infekten, Nasenbluten oder im schlimmsten Fall zu Schäden an der Nasenscheidewand führen."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6144156