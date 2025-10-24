NEW YORK (dpa-AFX) - Zu den Sanktionen der USA gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil schreibt das "Wall Street Journal" am Freitag:

"Auslöser für die Ölsanktionen könnte ein Telefonat in dieser Woche gewesen sein, in dem Russlands Außenminister Sergej Lawrow seinem (amerikanischen) Amtskollegen Marco Rubio mitteilte, dass Russland weiterhin die gesamte Region Donezk in der Ukraine haben wolle - was für Kiew ein No-Go ist. (US-Präsident Donald) Trump sagte daraufhin seine Pläne für ein Treffen mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin in Budapest ab.

Gut so. Der neue wirtschaftliche Druck auf Russland ist zu begrüßen, aber nur, wenn er von Dauer ist. Trump schwankt zwischen Schmeichelei und Vorwürfen gegenüber Putin, was Russland erlaubt hat, seine Kampagne zur Vernichtung der Ukraine fortzusetzen.

Trump könnte einen Blick Richtung Kongress werfen, wo eine Mehrheit noch strengere Strafen gegen Russland und dessen Unterstützer verhängen will. Dazu gehört ein Gesetzentwurf der Senatoren Lindsey Graham und Richard Blumenthal, der Zölle in Höhe von 500 Prozent für Länder vorsieht, die russisches Öl kaufen. (...) Härtere Sanktionen können die Kriegskosten für Putin in die Höhe treiben - doch sie werden umso wirksamer sein, wenn sie mit mehr Waffen für die Ukraine einhergehen."/alz/DP/mis