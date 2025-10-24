Übernahme erweitert Copelands industrielles Heizungsportfolio

Copeland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von SPH Sustainable Process Heat (SPH) abgeschlossen hat, einem in Deutschland ansässigen Technologieunternehmen für industrielle Wärmepumpen. Copeland erweitert durch diese Übernahme sein industrielles Heizungsportfolio und kann dadurch neuen und bestehenden Kunden ein breiteres Spektrum an wichtigen Wärmepumpentechnologien und -lösungen anbieten. Das Industriegeschäft von Copeland firmiert unter dem Markennamen Vilter. SPH wird bis zum Abschluss der Übernahme weiterhin unabhängig tätig sein.

Die Übernahme bekräftigt Copelands Engagement für die Energiewende, insbesondere durch innovative Technologien, die es Industriekunden ermöglichen, fossile Brennstoffsysteme durch energieeffizientere Heizalternativen zu ersetzen. SPH verfügt über ein starkes Technologieportfolio, einschließlich seiner innovativen ThermBooster-Technologie, sowie eine nachgewiesene Kompetenz bei der Bereitstellung von Lösungen für ein breites Spektrum industrieller Endmärkte.

SPH hat seinen Hauptsitz in Overath, Deutschland, und unterstützt Kunden mit nachhaltigen, auf Wärmepumpen basierenden Dampflösungen, die eine Vielzahl von Anforderungen hinsichtlich Temperatur, Kapazität und Kältemittel erfüllen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung von Wärmepumpen für industrielle Dampfanwendungen für Temperaturen von bis zu 180 Grad Celsius. Die Lösungen von SPH können mit einer Vielzahl von natürlichen Kältemitteln und Kältemitteln mit geringem Treibhauspotenzial eingesetzt werden.

Die Transaktion wird es Copeland ermöglichen, sein Industrieheizungsportfolio Vilter zu erweitern, indem Prozesssegmente bedient werden, die Dampf mit höheren Temperaturen benötigen. Darüber hinaus wird die Palette der unterstützten Kältemittel erweitert und so eine optimierte Leistung und Effizienz sowie kostengünstige Eigentümerschaft und das Potenzial zur Reduzierung von Emissionen für Industriekunden ermöglicht, abhängig von Systemdesign und Betriebsbedingungen. Angetrieben durch starkes Endmarktwachstum und technologische Führerschaft deuten die Prognosen für das europäische Segment für Dampfwärmepumpen in den kommenden Jahren auf ein Wachstum im zweistelligen Bereich.

"Durch das Hinzukommen des Teams von SPH und seiner differenzierten Technologien können wir ein breiteres Spektrum an Kunden und Anwendungen ansprechen", so Ross B. Shuster, Chief Executive Officer von Copeland. "Mit dem breiteren Portfolio ist Copeland gut positioniert, um unser schnell wachsendes Industriegeschäft auszubauen und der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Heizlösungen zu entsprechen."

"Wir sind begeistert, dem Copeland-Team beizutreten", sagten Andreas Muck, Tim Hamacher und Tor Hodne, Gründer von SPH. "Durch die Kombination unserer Hochtemperatur-Wärmepumpentechnologie mit der großen Reichweite und Fachkompetenz von Copeland können wir einem breiteren Spektrum von Industriekunden dabei helfen, den Übergang zu sauberem und energieeffizientem Heizen voranzutreiben. Gemeinsam engagieren wir uns für globale Nachhaltigkeit und unterstützen die Industrie dabei, ihre ehrgeizigen Elektrifizierungsziele zu erreichen."

Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Spirax Group (LON: SPX), ein führendes Unternehmen für Dampflösungen, hält derzeit und wird auch unter der Eigentümerschaft von Copeland weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an SPH behalten. Die Spirax Group beabsichtigt, über ihren Geschäftsbereich Steam Thermal Solutions die bestehenden Vertriebskanäle von SPH zu erweitern, indem sie die Wärmepumpenlösungen von SPH über ihren Direktvertrieb vermarktet.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme und die erwarteten Vorteile. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren abweichen. Copeland übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Über Copeland

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Heizungs-, Kühlungs-, Kühlketten- und Industrielösungen. Wir bieten geschäftskritische Kompressionstechnologien und Steuerlösungen für ein breites Kundenspektrum aus den Bereichen Gewerbe, Industrie, Kältetechnik und Privathaushalte. Wir begegnen Herausforderungen wie dem Klimawandel, wachsenden Bevölkerungszahlen, der Stromnachfrage und komplexen globalen Lieferketten mit Innovationen, die die Energiewende vorantreiben, die Einführung klimafreundlicher Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) und natürlicher Kältemittel beschleunigen und die wichtigsten Güter der Welt durch eine effiziente und nachhaltige Kühlkette schützen. Wir beschäftigen über 18.000 Mitarbeiter, die in mehr als 40 Ländern vor Ort präsent sind eine globale Präsenz, die es uns ermöglicht, Kunden überall auf der Welt zu bedienen und Herausforderungen mit Skalierbarkeit und Schnelligkeit zu begegnen. Unsere branchenführenden Marken und unser diversifiziertes Portfolio bieten Innovationen und Technologien, die sich in über 200 Millionen Installationen weltweit bewährt haben. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Lösungen, die das Leben verbessern und den Planeten heute und für zukünftige Generationen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter copeland.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251023499046/de/

Contacts:

PR@Copeland.com