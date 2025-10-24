Opes Solar Mobility has opened a 12,000-square-meter facility near Leipzig, Germany, to produce flexible photovoltaic modules for commercial and recreational vehicles, supplying partners across Europe, Africa, and South America.From pv magazine Germany Opes Solar Mobility has opened what it claims is Europe's first production facility for vehicle-integrated photovoltaics (VIPV) in Zwenkau near Leipzig, Germany. The facility, approximately 12,000 square meters, will manufacture flexible photovoltaic modules for commercial and recreational vehicles and is expected to create around 120 jobs. The ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine