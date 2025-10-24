Frankfurt am Main (ots) -Die Akademie Musiktheater heute (AMH), das Leadership-Programm der Deutsche Bank Stiftung, nimmt 15 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten auf. Aus zahlreichen Bewerbungen wählte eine Fachjury die Opernnachwuchstalente aus. Der Jury gehörten unter anderem die Geschäftsführerin des Ensemble Resonanz Marie-Sünje Schade, die Komponistin Birke J. Bertelsmeier sowie der Generalmusikdirektor des Staatstheaters Mainz Gabriel Venzago an.Mit über 340 Mitgliedern, zu denen unter anderem Intendantinnen und Intendanten von Opernhäusern, renommierte Regisseurinnen und Regisseure sowie Komponistinnen und Komponisten zählen, bietet die Akademie Musiktheater heute (http://www.akademie-musiktheater-heute.de) ein einzigartiges Netzwerk für junge Akteurinnen und Akteure des Musiktheaters.Die Akademie Musiktheater heute ist ein zweijähriges interdisziplinäres Leadership-Programm der Deutsche Bank Stiftung - speziell zugeschnitten auf junge Talente aus sieben Sparten des Musiktheaters: Bühnen- und Kostümbild, Dirigieren, Dramaturgie, Komposition, Kulturmanagement, Libretto/Text und Regie. Es bietet die Möglichkeit, über den Tellerrand der eigenen Sparte hinauszublicken sowie eigene Ideen und Impulse für ein innovatives Musiktheater auszuprobieren.Die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten werden am 24. Oktober 2025 beim Festakt Abbruch, Aufbruch, Einbruch in die Akademie aufgenommen.Die Stipendiatinnen und Stipendiaten 2025-2027 sind:Jakob Altmayer (Regie)Hannah Baumann (Dramaturgie)Chin-Hsien Chung (Komposition)Stefan Czura (Regie)Marlen Duken (Bühnen- und Kostümbild)Roc Fargas i Castells (Dirigieren)Oskar Gigele (Komposition)Maike Graf (Libretto/Text)Paula Häfele (Kulturmanagement)Beeke Hölzer (Dramaturgie)Eunhye Joo (Komposition)Leh-Qiao Liao (Dirigieren)Valerie Liebs (Kulturmanagement)Peri Nuranikhoshkhow (Regie)Sophie Maria Margareta Thammer (Bühnen- und Kostümbild)https://ots.de/LrwGBKDer Jury 2025 gehörten an:Birke J. Bertelsmeier (Komponistin)Martina Elmer (Künstlerische Planung des Budapest Festival Orchestra und Lehrbeauftragte an der Paris Lodron Universität Salzburg)Martin Mutschler (Künstlerische Leitung JOiN!)Joscha Schaback (Head of Promotion des Schott Musik Verlags und freier Autor)Marie-Sünje Schade (Künstlerisches Management und Geschäftsführung Ensemble Resonanz)Annika Trischler (Freie Kostüm- und Bühnenbildnerin)Gabriel Venzago (Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters und Generalmusikdirektor des Staatstheaters Mainz)https://www.akademie-musiktheater-heute.de/ueber-die-akademie/juryDie Akademie Musiktheater heute ermöglicht ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten Zugang zu renommierten Opernhäusern und Festivals, ausgewählten Inszenierungen und Hintergrundgesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Leitungsteams sowohl in Deutschland als auch europaweit. Im Fokus des Programms stehen Dialog und interdisziplinäres Verständnis, zeitgemäße Arbeitsmethoden und die Auseinandersetzung mit der Vielfalt der zeitgenössischen Musiktheaterszene.Zum Abschluss ihres Stipendiums gestalten die Nachwuchstalente in Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt einen Musiktheaterabend mit eigens für diesen Anlass entwickelten Miniaturopern. Am 24. Oktober 2025 verabschiedet sich der Jahrgang 2023-2025 mit der Uraufführung von Abbruch, Aufbruch, Einbruch im Frankfurt LAB: https://festakt2025.akademie-musiktheater-heute.de/Mehr Informationen zur Akademie Musiktheater heute der Deutsche Bank Stiftung unter:https://www.akademie-musiktheater-heute.dePressekontakt:Deutsche Bank StiftungKarolina KaletaProjektmanagerin Bildung, Kultur und Kommunikationkaleta@deutsche-bank-stiftung.de+49 (0) 69 247 52 59-40www.akademie-musiktheater-heute.dewww.deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131895/6144335