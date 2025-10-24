FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2565 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4255 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5500 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 60 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5530 (5570) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 8000 (7900) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13790 (13200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 495 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5130 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13300 (12800) PENCE - 'OW' - JPMORGAN STARTS ENDEAVOUR MINING WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5000 PENCE - PEEL HUNT RAISES WH SMITH TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 800 (755) PENCE - RBC RAISES KINGFISHER TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 350 (320) PENCE - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11000 (10500) PENCE - 'BUY'
