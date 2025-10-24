

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Producer prices in Sweden increased for the first time in seven months in September amid higher costs for energy-related products, data from Statistics Sweden showed on Friday.



The producer price index rose 0.5 percent year-on-year in September, reversing a 0.7 percent decrease in August.



Prices for energy-related products alone grew sharply by 16.4 percent from last year. Meanwhile, prices for consumer and capital goods declined 0.1 percent and 1.0 percent, respectively.



Excluding energy-related products, the producer price index decreased 1.6 percent from last year.



On a monthly basis, producer prices dropped 0.7 percent, in contrast to a 0.5 percent increase in August.



