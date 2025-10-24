Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Kursausschläge am Freitagvormittag in Grenzen. Die Vorgaben aus dem Ausland seien positiv und die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit sorge für eine positive Grundstimmung. Nach Angaben des Weissen Hauses will sich US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kontrahenten Xi Jinping am kommenden Donnerstag in Südkorea treffen. Dies sorge für einen gewissen Optimismus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.