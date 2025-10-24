Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Kursausschläge am Freitagvormittag in Grenzen. Die Vorgaben aus dem Ausland seien positiv und die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit sorge für eine positive Grundstimmung. Nach Angaben des Weissen Hauses will sich US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kontrahenten Xi Jinping am kommenden Donnerstag in Südkorea treffen. Dies sorge für einen gewissen Optimismus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
