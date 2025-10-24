Das Schweizer Softwareunternehmen Exnaton hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen, um seine KI-gestützte Informationsplattform für Versorgungsunternehmen in ganz Europa auszubauen. Die Runde wurde gemeinsam von 4impact capital und Elevator Ventures geleitet, mit fortgesetzter Unterstützung von True Ventures und Übermorgen Ventures. Die neue Investition wird die Expansion auf dem europäischen Markt und die Entwicklung fortschrittlicher KI-Funktionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.