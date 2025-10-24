MADRID (dpa-AFX) - Spain's producer prices increased in September after falling in the previous month, data from the statistical office INE showed Friday.
Producer prices rose 0.3 percent year-on-year in September, reversing a 1.6 percent decrease in August.
The rebound in September was primarily driven by a 1.8 percent rise in prices of capital goods, followed by a 0.6 percent increase in energy prices. Costs for consumer goods and intermediate goods slid 0.6 percent and 0.4 percent, respectively.
On a monthly basis, producer prices dropped 0.4 percent after falling 0.6 percent in August.
