Die Inflationsrate in den USA ist im September von 2.9 % auf 3 % leicht gestiegen. Gute Nachrichten kommen derweil von der Kerninflationsrate. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Inflationsdaten, die wegen des Behördenstillstands mit Verzögerung publiziert wurden, geben der US-Notenbank Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche. Der Preisauftrieb nimmt etwas ab. Im direkten Monatsvergleich legt die Teuerung um ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.