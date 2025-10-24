Die Inflationsrate in den USA ist im September von 2.9 % auf 3 % leicht gestiegen. Gute Nachrichten kommen derweil von der Kerninflationsrate. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Inflationsdaten, die wegen des Behördenstillstands mit Verzögerung publiziert wurden, geben der US-Notenbank Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche. Der Preisauftrieb nimmt etwas ab. Im direkten Monatsvergleich legt die Teuerung um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
