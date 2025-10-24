New York - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten haben die US-Leitindizes am Freitag weiter zugelegt und Bestmarken erreicht. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei 47.170 Punkten und stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 47.144 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den US-Leitindex ein Plus von rund zwei Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls ein Rekordhoch und gewann ...

