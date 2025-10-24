Zürich - Der US-Dollar zeigt sich am späten Nachmittag zum Franken nur wenig verändert. Nach einer kurzen Schwächephase nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für den September hat die US-Währung seine Verluste wieder weitgehend wettgemacht. Das Dollar/Franken-Paar zeigt sich mit einem 0,7954 nur wenig bewegt, nachdem die US-Währung kurz nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Daten noch auf ein Tagestief bei 0,7933 Franken ...

