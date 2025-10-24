Abu Dhabi, VAE, wird die Games of the Future 2025 (GOTF 2025) ausrichten, eine bahnbrechende globale Veranstaltung, bei der phygitale Sportarten Elite-Clubs, Athleten und Gamer zusammenbringen, um in innovativen Disziplinen gegeneinander anzutreten, die wirkliche athletische Leistungen mit fortschrittlicher Gaming-Technologie verbinden.

Das Turnier, das vom 18. bis 23. Dezember 2025 im ADNEC Centre Abu Dhabi stattfindet, ist eine natürliche Erweiterung der Vision "We the UAE 2031" und der nationalen Ausrufung des Jahres 2025 zum Year of Community und es unterstreicht die Rolle der VAE als globaler Hub für Sport, Innovation, Jugendförderung und kulturellen Austausch.

Seine Exzellenz Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Sportminister der VAE, betonte, dass die Ausrichtung der Games of the Future 2025 durch Abu Dhabi einen weiteren qualitativen Schritt auf dem Weg des Landes darstelle, die Position des Landes als globaler Hub für Innovation und die sich entwickelnde Sportindustrie zu festigen. Wichtig war ihm auch zu unterstreichen, dass die Spiele die Vision We the UAE 2031 widerspiegeln, indem sie junge Menschen fördern, die digitale Wirtschaft vorantreiben und die globale Stellung des Sports in den Emiraten stärken.

Seine Exzellenz Dr. Al Falasi sagte: "Die Games of the Future 2025 verbinden sportliche Leistung mit Technologie, inspirieren junge Menschen, treiben Innovationen im Sport voran, fördern die Teamarbeit unter den Jugendlichen und unterstützen eine nachhaltige, auf Innovation und Wissen basierende Wirtschaft. Das Sportministerium setzt alles daran, den Erfolg der Spiele sicherzustellen und den Status der VAE als erstklassiger Austragungsort für globale Sportveranstaltungen zu festigen."

Die Veranstaltung bietet jungen Sportlern und Gamern die Möglichkeit, ihr Talent auf einer internationalen Bühne unter Beweis zu stellen, und inspiriert die nächste Generation, Kreativität, Teamwork und Innovation zu leben. Durch die Ausrichtung eines phygitalen Sportturniers von Weltklasse festigen die VAE ihre Rolle als Vorreiter und Organisator transformativer globaler Veranstaltungen.

Die GOTF 2025 verkörpern auch den Geist des Year of Community, denn sie feiern gemeinsame Werte wie Inklusion und Gemeinsamkeit. Die Veranstaltung wird Athleten, Fans und Clubs aus aller Welt zusammenbringen, Zusammenarbeit, Strategie und Respekt auf und neben dem Spielfeld fördern und das Engagement des Landes für die Förderung von Einheit und Innovation durch Sport und Technologie unterstreichen.

Die Games of the Future 2025

Das Turnier wird 11 Disziplinen umfassen, darunter Phygital Football, Phygital Basketball, MOBA PC und Mobile, Battle Royale und mehr. Dabei wird die Spannung des physischen Wettkampfs mit der Kreativität des digitalen Gamings kombiniert.

Viele internationale und regionale Clubs haben ihre Teilnahme bereits bestätigt darunter PBC Astana, Thang Long Warriors, Intercosmics, CD Holcattes und Great Team Brazil. Außerdem werden die Phygital Football-Teams México Quetzales Armadillos FC, CM Jardim, Greni Smith, Z10, FC WHITEBIRD und La Crema nach ihrem Erfolg beim Phygital Contenders: Abu Dhabi Football-Turnier Anfang dieses Jahres nach Abu zum finalen Showdown zurückkehren.

Die Veranstaltung wird zudem von Mitgliedsorganisationen der World Phygital Community unterstützt, unter anderem von Phygital Brazil, der Serbian Association of Electronic Sports und der Belarusian Federation of Phygital Sports, was das wachsende globale Netzwerk hinter der Phygital-Bewegung verdeutlicht.

Zu den an dem Turnier teilnehmenden Starathleten gehören Rodrigo Ulibarri und Aldair Giorgana (México Quetzales Armadillos FC) sowie Matheus Dedo (CM Jardim), die für ihre herausragenden Leistungen sowohl im traditionellen als auch im digitalen Sport bekannt sind. Außerdem werden zahlreiche weitere Clubs und Athleten aus Afrika, Asien, Europa und Amerika teilnehmen, was die wachsende Begeisterung unter den internationalen Athleten für das phygitale Format unterstreicht.

Organisiert wird der Wettbewerb von ASPIRE, der lokalen Durchführungsbehörde für die GOTF 2025, in Zusammenarbeit mit Ethara, dem Partner für die Durchführung der Veranstaltung, und Phygital International, dem globalen Rechteinhaber. Unterstützt wird die Veranstaltung von wichtigen Stakeholdern, darunter die Host City Entity, der Abu Dhabi Sports Council und der offizielle Partner, das Ministerium für Sport.

Stephane Timpano, CEO von ASPIRE, sagte: "Die Games of the Future sind ein Spiegelbild der mutigen Vision der VAE, Chancen für Jugend, Innovation und Gemeinschaft zu schaffen. Indem wir Sportler, Gamer, Fans und Partner bei den Spielen zusammenbringen, um Sportarten vorzustellen, die Sie noch nie zuvor gesehen haben, erwecken wir Technologie und Sport durch Phygital Sports zum Leben."

Das ADNEC Centre Abu Dhabi wird in ein futuristisches Spielfeld verwandelt, das sich perfekt für dieses bahnbrechende globale Event eignet und die ideale Umgebung für die Durchführung einer phygitalen Sportveranstaltung von Weltklasse bietet. Auch die strategische Infrastruktur und die operative Exzellenz tragen dazu bei, Abu Dhabi weiterhin als führenden Standort für internationale Veranstaltungen zu positionieren.

Für weitere Informationen zu den GOTF 2025, einschließlich Spielplänen, Ticketverkauf und Veranstaltungsaktualisierungen, besuchen Sie bitte gotfabudhabi.com

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, live im ADNEC Centre in Abu Dhabi oder virtuell von überall auf der Welt an den Games of the Future 2025 teilzunehmen. Akkreditierte Journalisten werden exklusiven Zugang zu Wettkämpfen, Pressekonferenzen und Live-Stream-Berichterstattung erhalten. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Athleten zu interviewen und einen Blick hinter die Kulissen dieses bahnbrechenden globalen Events zu werfen.

