Duisburg (ots) -Glamour, Reichweite und ein cat-tastischer Punktesieg: Bei der PETFLUENCER NIGHT in Duisburg wurden am Samstagabend erstmals die 10 führenden Catfluencer und Dogfluencer Deutschlands gemeinsam geehrt. Vor rund 600 Gästen mit zusammen über 20 Millionen Followern fanden die Verleihungen der GERMAN PETFLUENCER AWARDS 2025 statt - präsentiert von den Hauptsponsoren animonda und Agria Tierversicherung. Im großen "Cats vs. Dogs"-Duell setzte sich TeamCats denkbar knapp durch.Die PETFLUENCER NIGHT 2025 schrieb Social-Media-Geschichte: Erstmals wurden Hunde- und Katzen-Accounts gemeinsam auf einer Bühne ausgezeichnet - begleitet vom ewigen Showdown "Cats vs. Dogs - Wer regiert das Internet?". Das Ergebnis fiel knapp aus: TeamCats fuhr die Krallen aus und holte sich den Titel der Netz-Hoheit mit einem Punkt Vorsprung.Die besondere Gala vereinte das Who's Who der deutschsprachigen Petfluencer-Welt: 150 Catfluencer in Weiß und 150 Dogfluencer in Schwarz sorgten mit ihren Begleitungen für einen Abend voller Pet-Content, stilvollen Red-Carpet-Momenten, erlebnisreichen Markenflächen und einer hochkarätigen Award-Show. Im Theatersaal der Gebläsehalle Duisburg wurden die GERMAN PETFLUENCER AWARDS 2025 - die "Oscars" des Vierbeiner-Contents - vergeben. Durch die Preisverleihung führten Jana Azizi und Sandra Kuhn. Die Fachjurys um Katzenexpertin Birga Dexel und Hunde-Coach Kate Kitchenham überreichten die begehrten Awards an die Gewinner*innen.Cats vs. Dogs - Wer regiert das Internet?Zuvor sammelten die rund 600 Gäste in kurzweiligen Challenges Punkte für TeamCats oder TeamDogs - etwa in einer 360°-Fotobox, vor einem KI-Spiegel, beim Tier-Quiz oder bei einem Live-Tasting von frisch gekochtem Hunde- und Katzenfutter. Das Ergebnis wurde live auf der Bühne verkündet und sorgte - zumindest bei den Katzenfans - für großen Jubel. Damit steht fest: TeamCats regiert das Internet.Die GERMAN PETFLUENCER AWARDS 2025 unterstreichen eindrucksvoll, wie professionell, individuell und kreativ Pet-Content heute produziert wird. In fünf Kategorien wurden die herausragendsten Hunde- und Katzen-Accounts im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.Simon Hoecker, Leitung Marketing bei animonda petcare, ist begeistert von der Arbeit der Gewinner: "Petfluencer verbinden Kreativität, Herz und Humor. Sie erzählen unterhaltsame Geschichten, nehmen uns aber auch mit in ihren Alltag. Deshalb freuen wir uns darauf, die GERMAN PETFLUENCER AWARDS mit animonda auch im kommenden Jahr zu unterstützen."Das sind die Gewinner der 10 Awards:- Newcomer des Jahres CATS: Andrej und Tierschutzkater Pommes (https://www.tiktok.com/@katerpommes) aus Hamburg machen auf TikTok und Instagram das Alltägliche liebevoll groß und sichern sich den Preis für besten neuen Katzen-Account.- Video Creator des Jahres CATS: Mit zwei fantastischen Cat-Charakteren, bestem Storytelling und ganz viel Humor räumen Tatjana, Apollo und Cosmo (https://www.tiktok.com/@apollo_und_cosmo) den Preis für den besten Bewegtbild-Content ab.- Purpose Award des Jahres CATS: Ihr wahrhaft heldenhaftes Engagement und ihr große Liebe für Handicap-Katzen sichert Ayden und Daniela von @dieheldenkatzen (https://www.instagram.com/dieheldenkatzen/) den Purpose Award des Jahres. Mit diesem Preis werden die Petfluencer ausgezeichnet, die ihre Kanäle und Reichweite für sinnstiftende Inhalte rund um Vierbeiner nutzen.- Petfluencer des Jahres CATS: Liebevoll gemachte Cat Comedy mit Herz und ein überzeugendes Gesamtpaket in Bild, Text und Video - das zeichnet den diesjährigen Gewinner der Königsklasse aus. Der Award für den Catfluencer des Jahres geht nach Wien, an Lukas von @lilly_lotti_cats (https://www.instagram.com/lilly_lotti_cats/)- Publikumspreis des Jahres CATS: Doppelte Freude bei Tatjana und ihrem Katzen-Duo: @apollo_und_cosmo nehmen auch diesen Preis mit nach Niedersachsen. In dieser Kategorie konnten Fans und Follower online für ihren Lieblings-Catfluencer abstimmen - ein Award direkt aus der Community.- Newcomer des Jahres DOGS: Hier räumt man gleich zu acht den Preis für den besten neuen Dogfluencer-Account ab, denn Hannah und Ludo von @some.more.dogs (https://www.instagram.com/some.more.dogs/) dokumentieren ihr Leben und ihre Reisen mit sechs wunderbaren Hunden. Was kann es Schöneres geben?- Video Creator des Jahres DOGS: Der @kampfpudelmann (https://www.instagram.com/kampfpudelmann/) mit seinen Pudeln Barbara und Nano lässt uns dabei sein, wenn er etwas Neues über sich und seine Hunde lernt, über das Leben an sich und über das Videomachen. Und weil das nicht nur als Hundehalter*in ganz oft sehr witzig und sehr "relatable" ist, erhält Saša dafür den Titel als Video Creator des Jahres.- Purpose Award des Jahres DOGS: Lea-Valine aus der Nähe von Pforzheim macht mit ihrem Kanal @happy.abby.grey (https://www.instagram.com/happy.abby.grey/) unermüdlich auf das Schicksal der spanischen Galgos aufmerksam. Für ihren Mut, ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit würdigt sie die Jury mit dem Purpose Award des Jahres.- Petfluencer des Jahres DOGS: Dass der Award in der Königsklasse an Vivi und ihren Königspudel Holly geht, kommt nicht von ungefähr: Das Mensch-Hund-Duo begeistert auf Instagram (https://www.instagram.com/viviundholly/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@viviundholly) hunderttausende Follower und zaubert mit einer Riesenportion Humor, grandiosem Storytelling und richtig gut gemachtem Content immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht.- Publikumspreis des Jahres DOGS: Der Publikumspreis aus der Dog Community geht an @tierschutz.familie (https://www.instagram.com/tierschutz.familie/)! Svenja aus Duisburg setzt sich mit ihrer ganzen Familie on- und offline für den Tierschutz ein, insbesondere für Hunde in Not.Auf einen Blick: die Preisträger*innen der GERMAN PETFLUENCER AWARDS 2025- Newcomer des Jahres CATS: https://www.tiktok.com/@katerpommes- Video Creator des Jahres CATS: https://www.tiktok.com/@apollo_und_cosmo- Purpose Award des Jahres CATS: https://www.instagram.com/dieheldenkatzen- Petfluencer des Jahres CATS: https://www.instagram.com/lilly_lotti_cats- Publikumspreis des Jahres CATS: https://www.tiktok.com/@apollo_und_cosmo- Newcomer des Jahres DOGS: https://www.instagram.com/some.more.dogs- Video Creator des Jahres DOGS: https://www.instagram.com/kampfpudelmann- Purpose Award des Jahres DOGS: https://www.instagram.com/happy.abby.grey- Petfluencer des Jahres DOGS: https://www.instagram.com/viviundholly- Publikumspreis des Jahres DOGS: https://www.instagram.com/tierschutz.familiePressekontakt:KARKALIS COMMUNICATIONS GmbHMelanie KostinekSiegesstraße 1380802 MünchenTel: 089 218 96455E-Mail: m.kostinek@karkalis-communications.comOriginal-Content von: animonda petcare gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181303/6145366