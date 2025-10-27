FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Oktober 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 9/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25

13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch KfW (hybrid) «Klimainvestitionen in unsicheren Zeiten - Chancen der Dekarbonisierung für die deutsche Wirtschaft» Der Vorstandsvorsitzende der staatlichen Förderbank, Stefan Wintels, und Hans-Jürgen Walter, Global Leader Sustainable Finance bei Deloitte, stellen eine Studie zur ökonomischen Seite des Klimaschutzes vor. °



