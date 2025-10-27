Citigroup traut BioAge Labs dank eines vielversprechenden Adipositas-Medikaments deutliche Kursgewinne zu und hebt die Aktie mit verdoppeltem Ziel an.BioAge Labs steht laut einer neuen Einschätzung von Citigroup kurz vor einem deutlichen Kurssprung. Die US-Großbank stufte die Aktie des Biotech-Unternehmens von Neutral auf Buy hoch und verdoppelte gleichzeitig ihr 12-Monats-Kursziel von 5 auf 10 US-Dollar. "Angesichts der bevorstehenden klinischen Ergebnisse sowohl von BioAge als auch von Wettbewerbern sehen wir in den kommenden 12 bis 15 Monaten mehrere potenzielle Kurstreiber", schrieb Citi-Analystin Samantha Semenkow in einer Mitteilung an Kunden. Neuer Hoffnungsträger im boomenden Markt …

