Zu Wochenbeginn hat der Bitcoin seine jüngsten Zugewinne fortgesetzt und im frühen Montagshandel weiter an Wert gewonnen. Der Kurs der ältesten Kryptowährung der Welt stieg zuletzt wieder über 115.600 Dollar, nachdem er bereits am späten Sonntagabend die Marke von 115.000 Dollar überschritten hatte.Noch Ende der vergangenen Woche lag der Preis eines Bitcoin bei etwa 110.000 Dollar. Marktbeobachter erklärten die Aufwärtsbewegung unter anderem mit der sich abzeichnenden Entspannung im Handelskonflikt ...

