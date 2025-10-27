Scientists in China have developed a novel missingness-aware power forecasting method that leverages signal decomposition, multi-scale covariate interaction, and multi-domain collaborative transfer learning. The approach reportedly improves average forecasting accuracy by 15.3%.A research team led by China's Hunan University has developed a novel PV missingness-aware power forecasting method designed to handle missing and incomplete data. The multi-domain collaborative transfer learning-multiscale covariate interaction (MDCTL-MCI) methodology combines signal decomposition, multi-scale covariate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine