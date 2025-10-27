Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 27
|24/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|267423.74
|6.0773
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|81509650.00
|499976396.84
|6.134
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19371673.99
|5.6976
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|266676.22
|6.077
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|115527154.27
|6.0125
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1451949.73
|5.3227
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|24/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|249183478.94
|6.8816
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|24/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|29289068.40
|5.9531
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|24/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|44800000.00
|229261463.80
|5.1174
