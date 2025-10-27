VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-24
|NL0009272749
|3938777.000
|386619235.50
|98.1572
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-24
|NL0009272772
|513000.000
|37851771.67
|73.7851
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-24
|NL0009272780
|360000.000
|30753399.26
|85.4261
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-24
|NL0009690239
|8310404.000
|322592659.45
|38.8179
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-24
|NL0009690247
|2598390.000
|45043381.85
|17.3351
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-24
|NL0009690254
|2426537.000
|30324011.21
|12.4968
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-24
|NL0010273801
|2681000.000
|51373603.08
|19.1621
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-24
|NL0010731816
|858000.000
|73564492.79
|85.7395
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-24
|NL0011683594
|78950000.000
|3533248494.71
|44.7530
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-24
|NL0010408704
|30103010.000
|1094076598.47
|36.3444
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-24
|NL0009272764
|328000.000
|20766744.33
|63.3132
