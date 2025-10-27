Anzeige
27.10.2025
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 27

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-10-24 NL0009272749 3938777.000 386619235.50 98.1572
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-10-24 NL0009272772 513000.000 37851771.67 73.7851
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-10-24 NL0009272780 360000.000 30753399.26 85.4261
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-10-24 NL0009690239 8310404.000 322592659.45 38.8179
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-10-24 NL0009690247 2598390.000 45043381.85 17.3351
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-10-24 NL0009690254 2426537.000 30324011.21 12.4968
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-10-24 NL0010273801 2681000.000 51373603.08 19.1621
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-24 NL0010731816 858000.000 73564492.79 85.7395
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-10-24 NL0011683594 78950000.000 3533248494.71 44.7530
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-24 NL0010408704 30103010.000 1094076598.47 36.3444
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-10-24 NL0009272764 328000.000 20766744.33 63.3132

