Am Wochenende hat sich die Lage im Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich entspannt. Wie DER AKTIONÄR berichtete, haben beide Seiten wichtige, vorläufige Einigungen bei Themen wie Exportkontrollen, Fentanyl und Transportabgaben erzielt. Zum Wochenstart dürfte sich die Rally daher fortsetzen. Diese Details sollten Anleger jetzt kennen. China und die USA haben sich im anhaltenden Zoll- und Handelsstreit erstmals seit Monaten spürbar angenähert. "Beide Seiten sind zu einer vorläufigen Einigung ...

