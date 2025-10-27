DOW JONES--Aufwärts geht es am Montagmorgen mit den DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt steigt um 110 auf 24.430 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.498 und das Tagestief bei 24.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.849 Kontrakte. Kurstreiber ist die augenscheinliche Entspannung um den US-Handelsstreit mit China. Händler setzen daher auf noch höhere Kursgewinne, sobald die Kassabörsen eröffnet haben.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.