Amazon kündigt eine großangelegte Zukunftsoffensive für die Niederlande an: In den kommenden drei Jahren sollen mehr als 1,4 Milliarden Euro investiert werden.Damit setzt der Konzern ein klares Zeichen, dass er den niederländischen Markt als wichtigen Wachstumstreiber betrachtet und den Wettbewerb in Bereichen wie Preisgestaltung, Produktauswahl und Liefergeschwindigkeit weiter verschärfen will. Zugleich sollen heimische Unternehmen stärker profitieren, indem sie auf Amazons Technologien und internationale Reichweite zugreifen können. Die Ankündigung erfolgte anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von Amazon.nl in Den Haag. Laut Landeschefin für Belgien und die Niederlande, Eva Faict, steht …

