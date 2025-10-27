Nach einer Verzögerung bei der US-Zulassungsbehörde FDA von drei Monaten kann Bayer endlich die Vertriebsgenehmigung für das neuartige Menopause-Medikament Lynkuet (Wirkstoff Elinzanetant) verbuchen. Damit ernten die Leverkusener weitere Früchte der Akquisition von KaNDy Therapeutics vor gut fünf Jahren.Lynkuet darf fortan in den USA zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS, Hitzewallungen) im Zusammenhang mit den Wechseljahren verschrieben werden.Das Medikament erhielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
