Berlin (ots) -Die Brandenburger Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) geht davon aus, dass sich die Vogelgrippe noch deutlich ausweiten wird.Immerhin sei der Zug der Wildvögel erst am Anfang, sagte sie am Montagmorgen im rbb24-inforadio. "Schauen wir uns auch den Vogelzug in der Wildpopulation an, da war der Hotspot in der Linumer Heide. Auch da haben wir zusätzlich Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesforstbetrieb oder auch vom Landesamt für Umweltschutz mit hinschicken können, sodass eben auch die Kadaver, insbesondere hier bei den Kranichen, eingesammelt werden konnten, um die Seuchenausbreitung einzuschränken."Wichtig sei jetzt, dass die Biosicherheits- und die Hygienemaßnahmen von allen Nutztierhaltern eingehalten werden. Fahrzeuge müssten regelmäßig desinfiziert werden, Futtermittel sollte nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen und Schadnager sollten in Schach gehalten werden, so Mittelstädt. "Die Spitze, denke ich, werden wir noch nicht erreicht haben. Wenn die Temperaturen weiter sinken, werden wir noch eine Zunahme in der Wildvogelpopulation haben."Das Seuchengeschehen kenne man in Brandenburg schon seit 2016, so Mittelstädt weiter; man sei auch gut darauf vorbereitet. Trotzdem gelte es jetzt, dass sich die Nutztierhalter an die Maßnahmen halten.Offen zeigte sich die Ministerin für eine Erhöhung der Entschädigungszahlungen für betroffene Geflügelbetriebe. Der Bund hat vorgeschlagen pro Tier bis zu 110 Euro zu zahlen. "Grundsätzlich unterstütze ich diese Maßnahmen, man muss aber dazu sagen, dass es ein uneinheitliches Seuchenbild innerhalb Deutschlands gibt. Da müssen wir auf andere Länder gucken, die auch mitzustimmen müssen. [...] Da bleibt abzuwarten, ob sich auch andere Bundesländer daran beteiligen."Das Interview zum Nachhören: Interview - Mittelstädt (SPD) zur Vogelgrippe: "Das ist erst der Anfang" | rbb24 Inforadio (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inforadio.de%2Frubriken%2Finterviews%2F2025%2F10%2F27%2Fvogelgrippe-brandenburg-hanka-mittelstaedt-ausbreitung.html&data=05%7C02%7Cinforadio-ina%40inforadio.de%7C97fda43e37294d13ba5308de1534fc59%7Cef042fabe3124d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C638971514489905438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fMWlX4dQ87ZyTW2Z3RVLep0RfTCqhsHA6gzepe8fb3I%3D&reserved=0)