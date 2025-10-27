Berlin (ots) -Im Vorfeld der Verkehrsministerkonferenz am 29. und 30. Oktober fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister von Bund und Ländern auf, mit dem Deutschlandticket das wohl beliebteste Klimaschutzinstrument bis mindestens 2030 zu sichern und den Preis stabil unter 50 Euro zu halten. Schon die Erhöhung um neun Euro Anfang dieses Jahres hat messbar zu weniger Nutzerinnen und Nutzern geführt: Laut einer bislang unveröffentlichten Marktforschung vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn aus dem Juli 2025 sind rund 430.000 Abonnentinnen und Abonnenten seit der Preiserhöhung abgesprungen.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Eine weitere Preissteigerung wäre Gift für das Deutschlandticket. Der aktuelle Vorschlag der Verkehrsministerkonferenz, das Ticket Jahr für Jahr teurer zu machen, macht das Ticket vom Erfolgs- zum Auslaufmodell. Das Deutschlandticket funktioniert, ist beliebt und ein echter Beitrag zu Klimaschutz und Sauberer Luft - und genau deshalb muss dieses Erfolgsmodell für die mehr als 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft sicher sein. Wir fordern Bundesverkehrsminister Schnieder auf, sich an den Koalitionsvertrag zu halten und gemeinsam mit den Ländern mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr in die Hand zu nehmen. Nur durch den entschlossenen Ausbau und die Modernisierung von Bus- und Bahnangeboten in der Fläche lassen sich die Klimaziele im Verkehrssektor erreichen. Eine starke, moderne ÖPNV-Infrastruktur verhindert in Zukunft Milliardenkosten durch Folgeschäden und EU-Strafzahlungen wegen verfehlten Klimazielen. Denn obwohl der gesellschaftliche Nutzen von Bus und Bahn die Kosten überwiegt, ist die Finanzierung unzureichend. Jetzt steht vielen Verkehrsunternehmen das Wasser bis zum Hals. Bund und Länder müssen sich verpflichten, die Mehrkosten zu übernehmen und so den Preis für das Deutschlandticket bis mindestens 2030 wieder unter 50 Euro zu halten. Für Menschen mit geringem Einkommen braucht es ein einheitliches vergünstigtes Ticket."Hintergrund:Das Ticket hat nachweislich Millionen Menschen den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn ermöglicht und die CO2-Emissionen im Jahr 2024 um 6,5 Millionen Tonnen gesenkt. Durch weniger Abgase und Lärm spart das Deutschlandticket der Gesellschaft jedes Jahr bis zu 3,7 Milliarden Euro an Umwelt- und Gesundheitskosten.Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deHanna Rhein, Senior Expertin Städtische Mobilität0170 2319263, rhein@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6145661