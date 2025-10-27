München (ots) -Flacher als die Konkurrenz, erstmals mit zwei Sensoren und natürlich mit Matter-Support: Mit dem Meross MA151 stellt der Smart-Home-Spezialist heute seinen nächsten smarten Rauchmelder vor. Vernetzte Geräte werden im Brandfall automatisch abgeschaltet, der Alarm erfolgt synchron auf allen Meldern.Der smarte Rauchmelder Meross MA151 (https://www.fiuweb.de/meross-MA151) kommt mit Matter und lässt sich dabei einfach ins smarte Home integrieren. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die neue Version mit einer Höhe von nur noch 3,3 Zentimetern deutlich geschrumpft, obendrein wurde die Effektivität verbessert.Zum einen kommen erstmals zwei fotoelektrische Sensoren zum Einsatz, das Verfahren ist bereits zum Patent angemeldet. Zum anderen soll ein integriertes Insektennetz mit einer Maschenweite von 0,8 Millimetern Fehlalarme durch Wasserdampf verhindern.Wie bisher ist die Bedienung über Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Home sowie Samsung Smart Things möglich. Über die App lassen sich der Status des Systems, eine Historie der Alarme (bis zu zehn Jahre zurück) sowie der Batteriestand verfolgen. Das System ist auf eine Einsatzdauer von zehn Jahren ausgelegt.Smartes Feature: Wird ein Alarm ausgelöst, ertönt dieser auch bei den vernetzten Schwestermodellen sowie der Basisstation, dort sogar mit 110 Dezibel. Außerdem werden smarte Steckdosen automatisch ausgeschaltet, um einen Folgebrand zu verhindern. Zum Start des neuen Melders bietet Meross ein Set aus drei Rauchmeldern MA151, dem benötigten Hub sowie Installationsmaterial zum Preis von nur 89,99 Euro an. Redaktionen können ein Rezensionsexemplar des Sets kostenlos anfordern (https://www.fiuweb.de/meross/).Digitale Pressemappe: https://www.fiuweb.de/meross-produktneuheiten-q4-2025Produktlink: https://www.fiuweb.de/meross-MA151Kontakt für Rückfragen: https://www.fiuweb.de/meross/ - meross@fiuweb.deMeross - UnternehmensinfosMeross wurde vor neun Jahren in Chengdu im Südwesten Chinas gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben seiner Kunden durch innovative Smart-Home-Lösungen einfacher und intelligenter zu gestalten. Das Produktangebot umfasst intelligente Thermostate, Sicherheitsgeräte für das Zuhause (wie Rauchmelder und Sensoren) und andere vernetzte Heimtechnologien. Das Gründungsteam des Unternehmens besteht aus IT-Spezialisten mit Erfahrung bei führenden Unternehmen wie Microsoft, Cisco und TP-Link. Heute betreut Meross über 5 Millionen Kunden in 136 Ländern.Pressekontakt:Andreas MauerPR-ManagerMeross PR - Fiuweb Services GmbHTal 4480331 MünchenTel. +49-89-420954279Fax. +49-89-76702721meross@fiuweb.deOriginal-Content von: Meross, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154196/6145657