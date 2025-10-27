FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.10.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES BEAZLEY PRICE TARGET TO 990 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1540 (1510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 3650 (2380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MACFARLANE GROUP PRICE TARGET TO 90 (120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5647 (5555) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 185 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11900 (11500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5700 (5600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2480 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 665 (636) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 182 (176) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 15000 (10900) PENCE - JEFFERIES RAISES GSK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2000 (1450) PENCE - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1240 (1225) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 225 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS TRUSTPILOT WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 290 PENCE - UBS RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 94 (84) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 665 (590) PENCE - 'BUY'
