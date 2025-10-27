Der Spezialverpackungshersteller räumt jetzt doch Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften ein. Die Aktie reagiert erleichtert. Ist das die Trendwende bei der gebeutelten Gerresheimer-Aktie? Am Montag legten die Titel bis zu zwei Prozent zu, im Wochenvergleich liegt das plus bei acht Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Titel dennoch 65 Prozent verloren. Das Unternehmen hatte mehrfach die Gesschäftsziele gesenkt. Die Finanzaufsicht Bafin hat dem MDAX-Konzern im September vorgeworfen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag