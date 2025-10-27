München (ots) -Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:"Die bayerische Wirtschaft zeigt sich sehr erfreut über den positiven Ausgang des Bürgerentscheids über eine Olympiabewerbung der Landeshauptstadt München. Wir sind äußert zuversichtlich, dass sich München im nächsten Schritt, mit dem aus unserer Sicht gut durchdachten, und vor allem nachhaltigen Konzept, gegen die anderen deutschen Regionen durchsetzt. Unabhängig davon zeigt das Ergebnis die Zukunftsbereitschaft und den Zukunftswillen der Münchner Bevölkerung.Olympia ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Es ist eine auch die einmalige Chance, den Standort international sichtbar zu machen und wirtschaftlich voranzubringen. Das 'Ja' der Bürger ist ein klares Bekenntnis zu Fortschritt, Innovation und Stärke. Spiele in München wären eine starke Werbung für den Wirtschaftsstandort. Mit ihrem Milliardenpublikum steigern sie die internationale Sichtbarkeit, fördern das Image und erhöhen die Attraktivität für Fachkräfte und Investoren. Gleichzeitig bringt Olympia starke Impulse bei Infrastruktur, ÖPNV, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Wohnraum und Barrierefreiheit. Auch die Wirtschaft profitiert direkt: Mehr Touristen vor, während und nach den Spielen bedeutet volle Betten, lebendige Innenstädte und steigende Umsätze. Bayern zeigt seinen Mehrwert - kulinarisch, kulturell und wirtschaftlich - und überzeugt zugleich Investoren von seiner Attraktivität. Die Bauwirtschaft und weitere Branchen erleben einen Schub. Nachhaltige Bauweisen und Innovationen 'made in Bavaria' beweisen: Fortschritt und Verantwortung gehen Hand in Hand. Ein Effekt, der über die Spiele hinauswirkt."Pressekontakt:Lena Grümann, Tel. +49 (0) 89-551 78-391, E-Mail: lena.gruemann@ibw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6145839