Mainz (ots) -Der in Berlin lebende Schriftsteller und Musiker Sven Regener erhält den 41. Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz. Er wird Mainzer Stadtschreiber des Jahres 2026. Die Verleihung des Preises ist für April 2026 geplant.Der von ZDF und 3sat gemeinsam mit der Landeshauptstadt Mainz vergebene Literaturpreis ist mit 12.500 Euro dotiert. Der Preisträger erhält für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung, die im Herzen der Mainzer Altstadt liegt, sowie das Angebot, gemeinsam mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren."Sven Regener erzählt sowohl als Schriftsteller als auch als Musiker die großen Geschichten in scheinbar beiläufigem Ton", so die Jury. "Seine Romane, Drehbücher und Songtexte beschreiben die Dramen des Alltäglichen und wissen um die Poesie des Strauchelns. Mit dem melancholischen Ton seiner Band Element of Crime und dem lakonisch norddeutschen Sound seiner Romane um Herrn Lehmann in Zeiten deutscher Umbrüche erreicht Sven Regener ein großes Publikum. Originell und vielfältig ist sein Werk und vermag immer wieder zu überraschen, wie sein aktuelles Sachbuch über den Humor, das mit seinem ganz eigenen Stil Genres und Gefühle neu sehen lässt."Sven Regener, geboren 1961 in Bremen, gründete 1985 in Berlin die Band Element of Crime, mit der er als Sänger, Trompeter und Gitarrist bisher 13 Studioalben veröffentlichte und über 1.000 Konzerte spielte. 2001 erschien sein erster Roman, "Herr Lehmann", der schnell ein Bestseller wurde, ebenso wie die nachfolgenden Romane. Zusammen mit Leander Haußmann entstanden die Filme "Herr Lehmann" und "Hai-Alarm am Müggelsee" sowie das Theaterstück "Die Danksager/Bunter Abend". Zuletzt erschien sein Essay "Zwischen Depression und Witzelsucht. Humor in der Literatur" (2024) sowie sein Roman "Glitterschnitter" (2022).Früh engagierte sich Sven Regener für das Urheberrecht. Er ist Mitbegründer des PEN Berlin. Gemeinsam mit anderen Künstlern und Intellektuellen trat er 2023 in der von Igor Levit initiierten Veranstaltung "Gegen das Schweigen/Gegen Antisemitismus" im Berliner Ensemble auf.Sven Regener wurde bereits vielfach ausgezeichnet, u. a. mit der Carl Zuckmayer Medaille (2016), der Brüder-Grimm-Gastprofessur der Universität Kassel (2016) und dem Jonathan Swift Preis 2022.Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis wird seit 1985 jährlich vergeben. Preisträgerin 2025 ist die Schriftstellerin Annett Gröschner. Der Jury für den Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis 2026 gehören an: Dr. Dörte Hansen, Julia Schoch, Peter Stamm, Feridun Zaimoglu, ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, ZDF-Kulturchefin Anne Reidt, 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau, die "Kulturzeit"-Chefin Anja Fix (3sat), ZDF-Kulturredakteurin Dr. Susanne Becker (Jury-Vorsitzende), die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse sowie die aktuelle Stadtschreiberin Annett Gröschner.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosEin Pressefoto erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiber2026) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mainzer-stadtschreiberin-2025) zur aktuellen Mainzer Stadtschreiberin Annett Gröschner.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).