Berlin (ots) -Rund 40 Kinder und Jugendliche hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober 2025 in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis ausgezeichnet und anschließend nach Schloss Bellevue eingeladen - darunter auch die Jugendlichen des Projekts "Sammelstelle Lichtenrade".Im Rahmen des CHILDREN JUGEND HILFT Camps 2025 hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober die acht beispielhaftesten Projekte für gesellschaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Auch die 14-16 Jahre alten Sieger*innen des Projektes "Sammelstelle Lichtenrade" haben ihren JUGEND HILFT Preis bei einer feierlichen Abendgala im Statthaus Böcklerpark in Berlin erhalten. Die Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter viel Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.Das Projekt "Sammelstelle Lichtenrade"Die Schüler*innen der Sammelstelle am Ulrich-von Hutten-Gymnasium organisieren Hygiene-, Kleidungs- und Lebensmittelspenden für Bedürftige weltweit. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Organisation GAiN. Das Team prüft, sortiert und verpackt die Hilfsgüter eigenständig. Ein schulinternes Orga-Team plant zusätzlich Aktionen, wie die Kita-Initiative "Leuchten und Teilen", die schon über 100 Kinder für solidarisches Handeln begeistert hat. Um mehr über die Lebensumstände ihrer Zielgruppe in den Krisenregionen zu erfahren und den tatsächlichen Bedarf der Menschen zu erfassen, plant die Gruppe auch regelmäßig Reisen in die Unterstützungsregionen.Der Preis: Abendgala, Workshops und Schloss BellevueDer verliehene Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt auch die Teilnahme am fünftägigen CHILDREN JUGEND HILFT Camp.Für dieses Engagement-Camp sind die rund 40 Sieger*innen aus acht verschiedenen Projekten vom 15. bis 19. Oktober in Berlin zusammengekommen. Während der Camptage haben die Kinder und Jugendlichen an Workshops zu Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Demokratiebildung oder Fundraising teilgenommen. Hier hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Projekte weiterzuentwickeln und sich untereinander zu vernetzen. Gleichzeitig haben sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr herausragendes Engagement erfahren. "Ich bin tief beeindruckt von dem Engagement und der Leidenschaft, mit denen sich all die Kinder und Jugendlichen für andere einsetzen. Sie erkennen Probleme und Bedürfnisse und schaffen aus eigener Kraft Lösungen, um die Welt ein Stück besser zu machen", so Cornelius Nohl, Geschäftsführer von Children for a better World.Zum Abschluss des Camps wurden die Kinder und Jugendlichen von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, feierlich in Schloss Bellevue empfangen.Hintergründe zu Children for a better WorldChildren for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in vier Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. In den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. Und mit Generation Germany begeistert der Verein junge Menschen für Demokratie. Im Jahr 2024 feierte die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen.