WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
27.10.25 | 15:37
41,000 Euro
+17,14 % +6,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
PR Newswire
27.10.2025 15:54 Uhr
81 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 27

[27.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

27.10.25

IE000LZC9NM0

8,767,465.00

USD

0

71,499,367.54

8.1551

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

27.10.25

IE000DOZYQJ7

3,255,387.00

EUR

0

19,258,187.86

5.9158

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

27.10.25

IE000GETKIK8

56,336.00

GBP

0

614,116.76

10.901

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

27.10.25

IE000XIITCN5

616,779.00

GBP

0

5,134,654.16

8.3249


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.