Die Politik bleibt also in der Verantwortung, positive Trends zu verstetigen und auch jenen neue Perspektiven zu eröffnen, die es besonders schwer haben, und an denen das Glück häufiger vorbeigeht. Alleinerziehende beispielsweise. Stabile Lebensbedingungen sind der Schlüssel, damit der Trend zum Glück nicht nur eine statistische Größe ist, sondern auch tatsächlich mehr Menschen wieder Zuversicht und Gestaltungsmut verspüren. Denn gerade in Zeiten, in denen extreme politische Ränder weiterwachsen, ist gesellschaftliches Wohlbefinden der wirksamste Schutz für die Demokratie und das Zusammenleben.