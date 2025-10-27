Die Plattform für Fahrdienstleistungen erweitert ihren missionsgetriebenen Ansatz vom Geschäftsmodell auf die Einstellungspraxis und sucht Führungskräfte, für die soziale Gerechtigkeit eine zentrale Geschäftsstrategie ist

inDrive, die weltweit am zweithäufigsten heruntergeladene App für Fahrdienstleistungen, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2030 will das Unternehmen einen positiven Einfluss auf 1 Milliarde Menschen haben. Um das zu schaffen, verstärkt inDrive seinen Impact-Bereich und startet mit "Positions of Purpose" eine globale Kampagne zur Rekrutierung von Führungskräften in den Bereichen Schutz von Kindern, Bildung und Unternehmensführung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251027085780/de/

inDrive, a global mobility and urban services platform, extends mission-driven approach from business model to hiring practices.

inDrive hat zunächst das Modell der Fahrdienstleistungen auf den Kopf gestellt, indem es Fahrgästen und Fahrern ermöglichte, Fahrpreise direkt auszuhandeln. Damit hat inDrive ein Geschäftsmodell geschaffen, das auf Fairness statt auf undurchsichtigen Preisen basiert. Nun hinterfragt das Unternehmen, wie die Personalbeschaffung aussehen sollte, und räumt Funktionen im Bereich der sozialen Gerechtigkeit denselben Stellenwert und dieselbe Sichtbarkeit ein wie in den Bereichen Wachstum, Produktentwicklung und Betrieb.

Die Kampagne führt drei bisher einzigartige Rollen ein:

Global Director, Family-Based Care in Child Protection (Familienbasierte Betreuung im Bereich Schutz von Kindern)

Global Director, Education Policy and Systems Strengthening (Bildungspolitik und Stärkung der Bildungssysteme)

Global Director, Impact Governance and Public Policy (Impact-Governance und öffentliche Politik)

Im Gegensatz zu traditionellen Tech-Unternehmen, die üblicherweise Mitarbeiter für Wachstum, Entwicklung und Betrieb einstellen, integriert inDrive seine Gründungsprinzipien der Fairness und sozialen Verantwortung direkt in seine Organisationsstruktur. Der Ansatz des Unternehmens ist Ausdruck der Überzeugung, dass ein verantwortungsvolles Wirtschaften bedeutet, Teil der Gemeinschaft zu sein, zu verstehen, was fehlt, und diese Lücke zu schließen. Das Impact-Team von inDrive, das heute aus über 70 engagierten Fachkräften besteht, betreut 8 interne Programme in den Bereichen Bildung, Sport, Unternehmertum von Frauen, Luftqualität und Stärkung von Fahrern.

Mit diesem Schritt erweitert inDrive seine Mission "Ungerechtigkeit bekämpfen" von seinem Geschäftsmodell auch auf seine Führungsstruktur. Das in knapp 1000 Städten in 48 Ländern tätige Unternehmen gibt an, dass es in der nächsten Phase sowohl durch seine sozialen Programme als auch durch faire Angebote auf seiner Plattform mehr Wirkung erzielen möchte.

"Wir sind in vielen aufstrebenden und unterversorgten Märkten tätig. Wenn wir unsere Mission, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, in die Tat umsetzen wollen, müssen wir die nötigen Führungsqualitäten entwickeln, um dies in großem Maßstab zu erreichen", erklärte Arsen Tomsky, Gründer und CEO von inDrive. "Diese Rollen werden uns helfen, unsere Absichten in die Tat umzusetzen Familien zu stärken, Bildungssysteme zu verbessern und eine gute Unternehmensführung zu fördern."

Neben diesen neu geschaffenen Positionen stellt das Unternehmen auch Mitarbeiter für eine Reihe weiterer Stellen ein, die Geschäftstätigkeit und soziale Verantwortung miteinander verbinden. Bewerber, die sicher sein möchten, dass ihre nächste Position sei es im Marketing, im Bereich Partnerschaften, im Bereich Government Affairs oder in anderen Tätigkeitsbereichen zu bedeutenden Veränderungen beiträgt, finden diese Stellenangebote jetzt ganz einfach auf der Karriere-Website von inDrive unter der Rubrik "Positions of Purpose".

Die Kampagne macht die Rekrutierung selbst zu einer Plattform für die Unternehmenswerbung. Dafür werden LinkedIn und Meta genutzt, über die Bewerber auf eine spezielle, mit der Karriereseite des Unternehmens verknüpfte Landingpage weitergeleitet werden.

Das Unternehmen bietet wettbewerbsfähige Vergütungspakete und lädt Bewerber sowohl aus der Wirtschaft als auch aus dem gemeinnützigen Bereich ein, sich zu bewerben. Alle Positionen können remote ausgeübt werden.

Für weitere Informationen zu den Stellenangeboten besuchen Sie bitte: https://careers.indrive.com/positions-of-purpose/

Über inDrive

inDrive ist eine globale Plattform für Mobilität und urbane Dienstleistungen. Die inDrive-App wurde bereits über 360 Millionen Mal heruntergeladen und zum dritten Mal in Folge zur am zweithäufigsten heruntergeladenen Mobilitäts-App gekürt. inDrive bietet neben Fahrdienstleistungen eine wachsende Palette von Dienstleistungen an, darunter Intercity-Transport, Lieferdienste und Finanzdienstleistungen. Im Jahr 2023 hat inDrive New Ventures gegründet, einen Bereich für Venture Capital und M&A.

inDrive ist in 982 Städten in 48 Ländern tätig. Das Unternehmen, dessen Mission es ist, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, möchte bis 2030 das Leben von einer Milliarde Menschen positiv beeinflussen. Dieses Ziel verfolgt es einerseits durch sein Kerngeschäft, das lokale Gemeinschaften durch ein faires Preismodell unterstützt, und andererseits durch seine Impact-Programme.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inDrive.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251027085780/de/

Contacts:

indrive@snowhilladvisors.com