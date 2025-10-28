Eine unabhängige Überprüfung hat bestätigt, dass die Module von ThetaRay für die Transaktionsüberwachung und Sanktionsprüfung den steigenden regulatorischen Anforderungen der USA und der EU entsprechen.

ThetaRay, ein Weltmarktführer im Bereich der Cognitive AI für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, gab heute bekannt, dass Kaufman Rossin eine unabhängige Validierung seines AML Transaction Monitoring und seiner OFAC Screening Modules abgeschlossen hat. Die im August 2025 erfolgte Überprüfung bestätigt, dass die KI-Modelle von ThetaRay die Governance, Transparenz und Robustheit zeigen, die Regulierungsbehörden von KI-gesteuerten Compliance-Systemen zunehmend erwarten. Die Ankündigung wird im Rahmen der Money20/20 USA erfolgen, wo die Zukunft der Finanz- und Compliance-Technologie im Mittelpunkt steht.

Ein zur richtigen Zeit erreichter Meilenstein in einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld

Die Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten konzentrieren sich zunehmend auf das Modellrisikomanagement. Die vom FinCEN vorgeschlagene Modernisierung des Bankgeheimnisgesetzes unterstreicht die Bedeutung dynamischer, risikobasierter Compliance-Programme und einer verstärkten Überwachung von Modellen Dritter. In der Europäischen Union gelten gemäß dem kürzlich verabschiedeten KI-Gesetz strenge Anforderungen für risikoreiche KI-Anwendungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, die Transparenz, menschliche Aufsicht und Lebenszyklusüberwachung umfassen. Angesichts dieser Entwicklungen wird die unabhängige Validierung von KI-Modellen für Sanktionsprüfungen, Transaktionsüberwachung und KYC schnell zu einer Notwendigkeit für die Branche.

Was das für Finanzinstitute bedeutet

Prüfungsbereite Sicherheit: Banken und Fintechs können gegenüber Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern auf eine unabhängige Validierung des KI-Modells ihres Technologieanbieters verweisen.

Schnellere Implementierung: Die Validierung durch Dritte ermöglicht es Compliance- und Risikokomitees, KI-Lösungen schneller zu genehmigen, was die Beschaffungszeiten verkürzt.

Ausrichtung auf regulatorische Anforderungen: Sicherstellung, dass KI-Systeme für Transaktionsüberwachung, Sanktionen und KYC den gestiegenen Anforderungen gemäß den US-Aufsichtsrichtlinien und den Standards des EU AI Act entsprechen.

Zukunftssicherheit: Kunden können KI mit dem Wissen implementieren, dass sie anhand von Modellrisikostandards getestet und so entwickelt wurde, dass sie an neue Vorschriften und Typologien angepasst werden kann.

Kommentar der Geschäftsführung

"KI auf verantwortungsvolle Weise einzusetzen bedeutet nachzuweisen, dass unsere Systeme nicht nur innovativ sind, sondern auch unabhängig validiert und vertrauenswürdig", so Jeff Otten, Chief Revenue Officer von ThetaRay. "Diese Zusicherung ist es, was Regulierungsbehörden verlangen, Auditoren erwarten und Kunden verdienen."

"Unsere Überprüfung hat bestätigt, dass die AML- und OFAC-Module von ThetaRay die strengen Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Transparenz und Governance erfüllen", so Jason Chorlins, Financial Services Practice Leader bei Kaufman Rossin. "Diese Art der Validierung gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Aufsichtsbehörden Rechenschaftspflicht und Überwachung beim Einsatz von KI zur Bekämpfung von Finanzkriminalität fordern."

ThetaRay plant die Ausweitung der Validierung durch Dritte auf weitere Module, die regelmäßige Aktualisierung der Validierungszyklen und die Erweiterung der Qualitätssicherungsrahmen auf neue Rechtsordnungen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die KI-Plattform stets den sich weiterentwickelnden globalen Standards entspricht.

Über ThetaRay

ThetaRay setzt auf die Möglichkeiten von Cognitive AI für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und ermöglicht es Finanzinstituten, legitime Kunden präzise zu identifizieren sowie betrügerische Akteure zu erkennen. Die SaaS-Lösungen überwinden die Einschränkungen von traditionellen regelbasierten Systemen, indem sie langwierige Implementierungszyklen verkürzen und effiziente, risikobewusste Compliance-Prozesse ermöglichen. ThetaRay transformiert Compliance von einer regulatorischen Verpflichtung zu einem Wachstumsmotor, sodass Institutionen schneller skalieren und selbstbewusst in neue Märkte expandieren können. Indem ThetaRay verdeckte kriminelle Netzwerke aufspürt und praktisch umsetzbare Erkenntnisse liefert, können Unternehmen neue Bedrohungen bekämpfen, positive Beziehungen zu Aufsichtsbehörden pflegen und das Kundenerlebnis verbessern. ThetaRay, das bereits von einigen der weltweit führenden Finanzinstitute wie Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq und Travelex eingesetzt wird, unterstützt Finanzinstitute bei deren erfolgreicher Geschäftstätigkeit und fördert das Vertrauen in das globale Finanzökosystem. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thetaray.com.

Über Kaufman Rossin

Kaufman Rossin gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten und bietet einem breiten Kundenstamm Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Risikoberatung an. Das 1962 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine Verpflichtung, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten, für sein innovatives Denken und seine Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Kaufman Rossin hat sich auf Risikoberatungsdienstleistungen für Finanzinstitute spezialisiert und unterstützt Banken, Fintechs und andere Finanzorganisationen dabei, in einem komplexen regulatorischen Umfeld zu navigieren und ihre Compliance- und Risikomanagementprogramme zu stärken. Mit Büros im gesamten Bundesstaat Florida und einem Team von Experten, die Kunden im In- und Ausland betreuen, unterstützt Kaufman Rossin Unternehmen und Privatpersonen durch bewährte Fachkompetenz und zukunftsorientierte Erkenntnisse dabei, erfolgreich zu sein.

